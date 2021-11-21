В ходе недавнего столкновения между Баку и Ереваном азербайджанским войскам удалось подбить армянский танк Т-73, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на Телеграм-канал WarLife. Авторы уточняют, что боевую машину уничтожили противотанковым ракетным комплексом Spike производства Израиля.

Телеграм-канал разместил видеозапись, на которой можно увидеть, что атака проводилась с большой дистанции в несколько километров. Сообщается, что танк получил несовместимые с дальнейшей эксплуатацией повреждения и теперь восстановлению не подлежит.

Авторы портала отмечают, что официальный Ереван предпочел не разглашать информацию о потере боевой машины.

Напомним, что ВС Азербайджана заняли несколько стратегически важных высот, а также захватили около 40 квадратных километров армянской территории. При этом дипломатическим путем изгнать их оттуда не получается, что может стать причиной нового вооруженного конфликта.