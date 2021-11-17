Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВС Азербайджана контролируют более 40 квадратных километров территории Армении, сообщил портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что для этой цели военнослужащие на 11 участках нарушили армянскую границу, углубившись на расстояние от 2 до 5 километров.

«Сложившаяся ситуация создаёт прямую угрозу члену ОДКБ. Несмотря на призыв отправить наблюдательную миссию ОДКБ на границу, инициатива ОДКБ до сих пор, к сожалению, не задействована. Я призываю правительство Армении выступить с инициативой по отправке наблюдательской миссии ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу», – заявил депутат Народного совета Армении Эдуард Агаджанян.

По состоянию на 17:00 вторника армянские войска потеряли не менее 15 человек. Еще 12 военнослужащих, пытавшихся оказать сопротивление, попали в плен.

Азербайджан заявляет, что крупных потерь его армия не понесла, однако известно о гибели нескольких солдат и уничтожении техники. Баку для захвата территорий использовал стрелковое и артиллерийское оружие.

Вам может понравиться

Политолог Корнилов высказался о двойных стандартах и лицемерии НАТО

В беседе с журналистами издания «Украина.ру» политолог Владимир Корнилов назвал действиями НАТО «лицемерием» и «двойными стандартами». Он напомнил, что генсек Альянса Йенс Столтенберг ранее заявлял, что РФ не должна вмешиваться

The Paper: У США нет систем ПВО, способных противостоять российской ракете “Личинка-МД”

Россия оснастит свои истребители пятого поколения Су-57 гиперзвуковыми ракетами «Личинка-МД», которым не в силах противостоять даже лучшие комплексы ПВО Соединенных Штатов, уверены авторы издания The Paper. Они напоминают, что новые

Киев приказал Берлину и Парижу прямо сейчас готовиться к войне на Украине

Германия и Франция должны готовиться к войне на Украине сейчас, так как позже на это не будет времени, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с коллегами Хайко Маасом
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 ноября – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 17 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 ноября – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 ноября – небольшая облачность, до -0 °C | Королев: погода, 17 ноября – ясно, до 2 °C | Подольск: погода, 17 ноября – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 17 ноября – ясно, до 6 °C |