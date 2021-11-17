ВС Азербайджана контролируют более 40 квадратных километров территории Армении, сообщил портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что для этой цели военнослужащие на 11 участках нарушили армянскую границу, углубившись на расстояние от 2 до 5 километров.

«Сложившаяся ситуация создаёт прямую угрозу члену ОДКБ. Несмотря на призыв отправить наблюдательную миссию ОДКБ на границу, инициатива ОДКБ до сих пор, к сожалению, не задействована. Я призываю правительство Армении выступить с инициативой по отправке наблюдательской миссии ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу», – заявил депутат Народного совета Армении Эдуард Агаджанян.

По состоянию на 17:00 вторника армянские войска потеряли не менее 15 человек. Еще 12 военнослужащих, пытавшихся оказать сопротивление, попали в плен.

Азербайджан заявляет, что крупных потерь его армия не понесла, однако известно о гибели нескольких солдат и уничтожении техники. Баку для захвата территорий использовал стрелковое и артиллерийское оружие.