читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Достаточно взглянуть на сценарии учений НАТО в Черноморском регионе, чтобы понять – Североатлантический альянс давно нагнетает обстановку у российских границ, заявил генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

Он пояснил, что на последних учениях США и НАТО отрабатывали защиту Украины от «российской агрессии» в Причерноморье. Москва якобы вторглась в соседнюю страну, но Европе удалось отразить удар и вернуть Киеву Крым.

Эти фантасмагорические сценарии, по мнению Бижева, призваны стравить Киев и Москву. Одновременно с этим США промывают мозги европейским политикам, беспрерывно внушая им, что Россия накапливает силы для нападения на Украину. Вашингтон также подстрекает Киев и государства Восточной Европы, ненависть которых к РФ давно перешла все разумные пределы, устраивать провокации, чтобы втянуть Москву в затяжную войну.

Вам может понравиться

Яков Кедми: США пришли в ужас от испытаний Россией противоспутниковой ракеты

Испуганная реакция США на испытания Россией противоспутниковой ракеты связана не столько с МКС, сколько с их беспилотными шаттлами Boeing X-37 и другими космическими аппаратами, уверен политолог Яков Кедми. Он напомним,

Daily Express сравнила армии Великобритании и России

Наличие у Великобритании двух авианосцев является ее единственным преимуществом перед Россией, сообщили журналисты издания Daily Express. Во всем остальном Лондон уступает Москве. На фоне многочисленных публикаций о переброске российских войск

Пехотное подразделение ВСУ прорвалось на территорию ЛНР после массированного артиллерийского обстрела

ВСУ нанесли мощный артиллерийский удар по северу самопровозглашенной ЛНР, сообщил портал Avia.Pro. Отмечается, что для этой цели Киев использовал вооружение, запрещенное на период действия режима прекращения огня. Обстрел продолжался больше
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 21 ноября – небольшой дождь, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 ноября – дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 ноября – переменная облачность, до -1 °C | Королев: погода, 21 ноября – переменная облачность, до 7 °C | Подольск: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Армавир: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 11 °C |