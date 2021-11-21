Достаточно взглянуть на сценарии учений НАТО в Черноморском регионе, чтобы понять – Североатлантический альянс давно нагнетает обстановку у российских границ, заявил генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

Он пояснил, что на последних учениях США и НАТО отрабатывали защиту Украины от «российской агрессии» в Причерноморье. Москва якобы вторглась в соседнюю страну, но Европе удалось отразить удар и вернуть Киеву Крым.

Эти фантасмагорические сценарии, по мнению Бижева, призваны стравить Киев и Москву. Одновременно с этим США промывают мозги европейским политикам, беспрерывно внушая им, что Россия накапливает силы для нападения на Украину. Вашингтон также подстрекает Киев и государства Восточной Европы, ненависть которых к РФ давно перешла все разумные пределы, устраивать провокации, чтобы втянуть Москву в затяжную войну.