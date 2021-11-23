Представители Новой Зеландии и Австралии не стали помогать семье из РФ, терпящей бедствие на яхте «Леди Мэри», находящейся в настоящее время в акватории Индийского океана.

Граждане России решили отправиться в кругосветное плавание на личном корабле, однако в настоящее время у них заканчиваются запасы воды, а яхта нуждается в починке. Однако порты иностранных государств не пускают россиян, так как считают, что они могут быть заражены коронавирусной инфекцией.

При этом семья находится на борту корабля уже одиннадцать недель и ни у одного из них не было зафиксировано симптомов болезни. Они попросили просто передать им еду и воду через береговые службы, пообещав оплатить доставку, однако те все равно ответили отказом. На данный момент времени яхта движется в сторону Французской Полинезии.