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ВВС Украины провели отработку по нанесению авиаударов по противнику в Николаевской области. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Согласно имеющейся информации, учения были проведены на полигонах «Широкий лан» и «Киево-Александровский». Как сообщает пресс-служба командования ВС Украины, учения состоялись вечером 23 ноября, в них были задействованы ударная и истребительная авиация. Самолёты Су-24М и Су-25 атаковали наземные цели, использовав ракеты и бомбы. Их прикрывали МиГ-29 и Су-27.

Затем была проведена отработка воздушных боев и имитация ударов по целям, расположенным в Чёрном море. Во время учений также был перехвачен военно-транспортный самолёт Ан-26. Согласно легенде, он был захвачен террористами.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец заявил, что использование Украиной противотанковых комплексов Javelin не повлияет на ситуацию в регионе. По его словам, украинские военные могут применять эти комплексы только под руководством инструкторов из США.

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