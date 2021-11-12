Портал Avia.Pro сообщил, что на границе с Украиной в Луганской области якобы появились российские танки. Авторы публикации ссылаются на посты очевидцев и фотографии в социальных сетях.

На снимках действительно запечатлены танки, которые располагаются в районе населенного пункта Масловка. Он находится почти у самой границы. Эксперты отмечают, что боевые машины могут перебрасываться в полевой лагерь ВС РФ для очередных военных маневров.

Минобороны РФ не дает никаких комментариев по поводу танков в Масловке. Однако журналисты портала предполагают, что РФ готовится вмешаться в конфликт на Донбассе, если Киев при поддержке Вашингтона начнет полномасштабное наступление на ЛНР и ДНР. В такой ситуации боевые машины в течение 40-60 минут будут переброшены к месту боевых действий.