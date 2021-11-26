Из-за серьезного обострения отношений с НАТО Россия в экстренном порядке уводит свои атомные подлодки с базы в Вилючинске на Камчатке, сообщает портал Avia.Pro. Авторы ссылаются на американское издание MilitaryMaps.

На спутниковых снимках хорошо видно, что база опустела. Субмарины проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А», а также 949А «Антей» исчезли с места постоянной дислокации и затерялись в океане.

То же самое, по словам авторов публикации, происходит и на других российских базах. Субмарины одновременно выходят в море и сразу же исчезают под водой. Уточняется, что анализ спутниковых снимков, сделанных аппаратом Sentinel-2, проводился 23 ноября.

Информации о подобных операциях с использованием подводных лодок от Минобороны России пока не поступало.