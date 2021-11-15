Специалисты из Университета Аризоны нашли предположительный осколок Луны.

Речь идёт об астероиде под название Камоалева. Как сообщается, он относится к околоземным астероидам. Такие космические тела вращаются вокруг Солнца, но находятся не очень далеко от Земли.

Камоалева впервые заметили в конце апреля 2016 года. Позже было установлено, что увидеть его с Земли можно лишь в этом месяце. Как удалось выяснить специалистам, диаметр астероида составляет 40-45 метров. Так как он обладает весьма малым размером, изучали его при помощи огромного телескопа, находящего на горе Грэм.

Как заявили учёные, материал астероида весьма схож с Луной. Поэтому было предположено, что он когда-то откололся от Луны или является несформировавшимся спутником Земли.

Недавно эксперт рассказал о рисках столкновения Земли с астероидами. По его словам, астероиды, которые способны уничтожить человечество, в среднем падают на планету раз в 100 миллионов лет.