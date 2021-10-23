Астроном Владимир Сурдин рассказал о возможности столкновения Земли с астроидами, которые способны уничтожить человечество. Его слова передаёт РБК.

Как отмечается, с момента падения метеорита, который уничтожил динозавров, прошло около 66 миллионов лет. На поверхности Земли имеется около 20 кратеров, оставшихся от падения аналогичных по размеру метеоритов. В среднем, такие метеориты падают раз в 100 миллионов лет. Таким образом, до следующего метеорита у человечества есть около 40 миллионов лет.

В настоящее время учёные знают о четырёх астероидах, у которых траектории полёта пересекаются с Землёй. Но в ближайшие сто лет ни один из них не представляет угрозы.

Однако, если полёт астероида можно просчитать, то кометы зачастую непредсказуемы. Замечают их часто уже спустя 2-3 года после того, как они пролетят мимо. К примеру, Тунгусский метеорит, упавший в 1908 году, также является кометой.

Для того, чтобы предсказать поведение астероидов и комет, нужно строить мощные телескопы и обсерватории, которые помогут своевременно заметить космические тела. Кроме того, чтобы отразить астероидную атаку, необходимо создать лазерную либо ракетную пушку. В настоящее время люди не способны предотвратить столкновение с планетой крупного астероида.

Недавно учёные предположили, что человечество может погибнуть из-за Луны. Как было заявлено, Луна постепенно отдаляется от Земли и это окажет влияние на скорость вращения планеты.