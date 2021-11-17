Обломки уничтоженного Россией нерабочего советского спутника на орбите не представляют для МКС никакой угрозы. Однако США упорно твердят обратное. Все дело в том, что именно у Соединенных Штатов больше всего космических аппаратов и опасаются они именно за их безопасность.

Эксперты издания Asia Times отметили, что США как ни одна другая страна мира зависят от спутников и их корректной работы. Связь, навигация, управление боевыми системами – все это осуществляется именно через космос. Поэтому страх США перед российским противоспутниковым оружием вполне понятен.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», считают, что РФ вполне может воспользоваться зависимостью США от спутников в случае войны. Это позволит ей ослепить и оглушить американские Сухопутные силы, авиацию, флот, парализовать и разгромить их с минимальными усилиями. Вашингтон знает о такой возможности и поэтому каждый новый запуск Москвой противотанковых ракет ввергает его в панику.