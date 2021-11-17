Азербайджан крупными силами вторгся на армянскую территорию, одновременно с этим развернув свои комплексы ПВО для защиты от возможных контратак Еревана с воздуха. Однако радиолокационные станции попали под мощный удар Армении, пишет портал Avia.Pro.

В подтверждение этой информации сайт публикует фотографии уничтоженной РЛС П-18. Эти станции достались Баку в наследство от давно канувшего в лету СССР, однако они продолжали успешно работать и обнаруживать воздушные машины противника.

Авторы публикации отмечают, что хотя Азербайджан и действовал внезапно, Армения сумела отразить удар. Баку понес немалые потери, многие военнослужащие попали в плен или погибли в бою. Сейчас на фронте затишье, однако вероятность продолжения конфликта весьма высока, так как Армении все еще не удалось отбить захваченные Азербайджаном армянские территории.