Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в эскалации конфликта в регионе. Баку заявляет, что Ереван усугубляет ситуацию, организуя интенсивные обстрелы позиций азербайджанских войск.

Армянское Минобороны выложило в Сеть видеозапись с уничтожением на своей территории бронетехники противника. Авторы поста сообщают, что именно Баку начал новую провокацию, которая сперва превратилась в короткую стычку с применением стрелкового оружия, а затем – в полномасштабные боевые действия.

Азербайджан задействовал бронетехнику для прорыва армянской границы, однако военнослужащим удалось отбить атаку и даже уничтожить несколько боевых машин, говорится в сообщении военного ведомства. На записи видно, как снаряд попадает по бронетехнике, от которой в разные стороны разлетаются металлические детали.