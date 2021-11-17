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Армянские войска не дают российским военнослужащим со 102-й базы вмешаться в начавшиеся в регионе боевые действия. Это вызывает у России недоумение, сообщил портал Avia.Pro.

Авторы публикации заявили, что российские военнослужащие намеревались пресечь боевой конфликт на корню. Сразу после первых атак Баку они попытались выйти навстречу азербайджанским войскам, однако войска ВС Армении не дали этого сделать.

Причины действий армянской армии пока остаются неизвестными. Нельзя исключать, что она не хочет вмешательства в боевые действия российской стороны, однако как тогда объяснить призывы Еревана к ОДКБ прийти на помощь.

В России и Армении пока не объяснили, в чем было дело. Стоит отметить, что именно российская сторона сыграла ключевую роль в прекращении конфликта.

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