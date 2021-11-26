Канцлер Германии Ангела Меркель будет уходить со своего поста под панк-рок. В качестве одной из композиций для церемонии проводов главы правительства выбрана песня Du hast den Farbfilm vergessen, которую исполняет певица Нина Хаген. Она также является автором слов и музыки.

Название композиции переводится на русский язык как «Ты забыл цветную пленку». Кроме того, Меркель выбрала для церемонии песню Fur mich soll’s rote Rosen regnen («Для меня должен идти дождь из красных роз»), исполнительницы 50-х годов прошлого столетия Хильдегард Кнеф.

Подобные церемонии являются традицией в Германии. Согласно ей, политик, который покидает должность, получает возможность выбрать композиции, которые исполнит оркестр.

Церемония ухода Меркель с поста канцлера будет не столь многолюдной, как обычно, из-за пандемии коронавируса. Сейчас известно, что на нее пригласят не более 200 человек.