США пора признать, что режим Башара Асада в Сирии никуда не денется и искать способы урегулирования конфликта с Дамаском, заявил Пол Пиллар, представляющий Центр исследований безопасности при Джорджтаунском университете. Он также призвал Пентагон как можно скорее вывести войска с территории САР.

По мнению эксперта, никаких оснований для пребывания военнослужащих в Сирии сейчас нет. Они лишь навлекают на страну новые риски террористических актов. Пиллар напомнил, что именно присутствие чужих военных подразделений часто оказывалось главной причиной терроризма.

Также эксперт отметил, что США уже подвергаются атакам на территории Сирии. Недавний удар, нанесенный по американской базе, скорее всего организовали иранцы, которые жестко мстят за ракетные нападения Израиля. Нельзя исключать, что подобные атаки будут повторяться неоднократно, поэтому Вашингтону имеет смысл задуматься об уходе из Сирии.