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На российском авторынке скоро должны стартовать продажи нового варианта Nissan Qashqai. Однако в США он уже доступен для покупателей, поэтому в сети начали появляться отзывы от американцев.

Большинство оценок оказались негативными. Жители Соединенных Штатов отмечают, что новинка получилась недоработанной, из-за чего у нее часто выходят из строя разные детали и узлы. Проблемы возникают не только с мотором и коробкой переключения передач, но и с базовой электроникой. Некоторые заявили, что у них сломался кондиционер.

Американские водители также обнаружили серьезную недоработку в рамках эксплуатации авто, которая наверняка отрицательно скажется на российских продажах модели. Как оказалось, мотор авто отказывается запускаться при температуре ниже -15 градусов Цельсия. Многие также жалуются на плохую сборку интерьера.

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