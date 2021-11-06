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В ходе очередных испытаний военно-транспортный самолет C-130 Hercules поймал прямо в воздухе беспилотный аппарат X-641A Gremlin. Такое взаимодействие БПЛА и пилотируемой воздушной машины можно было наблюдать впервые в США.

Американские конструкторы еще с прошлого года пытаются обеспечить совместную работу транспортника и беспилотника. Они установили соответствующее оборудование на C-130, однако в прошлом году испытания прошли неудачно. После доработок эксперты все же добились своего – «Геркулес» принял на борт БПЛА, предназначенный для разведки и целеуказания.

X-641A Gremlin – это экспериментальный беспилотный аппарат, который может работать один или в группе с другими дронами. Он управляется оператором, а также оснащается системой, позволяющий решать поставленные боевые задачи самостоятельно.

После старта с борта транспортного самолета беспилотник может приземлиться с помощью специального парашюта. Но конструкторы хотели добиться возможности ловить его прямо в воздухе и принимать на борт.

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