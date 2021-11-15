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Американский самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon был всего в 30 секундах от нарушения границ воздушного пространства РФ, сообщает портал Avia.Pro. Ссылаясь на мониторинговые сервисы, авторы утверждают, что воздушная машина изменила курс за 7 километров от рубежей России.

Отмечается, что вряд ли действия пилота противолодочного самолета Boeing P-8A Poseidon были случайными. Он целенаправленно шел к южным границам России неподалеку от Новороссийска и сменил курс всего за 30 секунд до их пересечения. При этом неизвестно, поднимались ли на перехват самолета российские истребители, так как официальных комментариев пока не было.

Эксперты отмечают, что цель подобных действий США очевидна. Они хотят заставить Россию нервничать, постоянно усиливая давление. Однако если самолет нарушил бы границу воздушного пространства, то РФ вполне могла на вполне законных основаниях его атаковать. И привычные оправдания Вашингтона о полетах якобы в международном пространстве не помогли бы.

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