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Историк науки из Технологического института Стивенса Алекс Веллерштейн рассказал о том, как президент США Джон Кеннеди отреагировал на проведённые в СССР испытания «Царь-бомбы».

Испытания были организованы в 1961 году. Как отмечается, мощность взрыва составила 58 мегатонн. В администрации Кеннеди заявили, что эти испытания были бессмысленными. Также было отмечено, что в США при желании способны создать аналогичное оружие, однако ранее эту идею отклонили.

По словам Веллерштейна, когда Кеннеди услышал заявление об испытаниях, его первая реакция была непечатной. Об этом рассказал его советник, находившийся в кабинете. Но затем администрация президента публично заявила, что испытания были бессмысленны, кроме того, было указано, что они приведут к радиоактивным осадкам по всему миру.

Историк отметил, что если бы тогда в США действительно захотели создать реальное оружие, которое можно было бы легко применять, только на разработку ушли бы годы.

Недавно издание Foreign Affairs заявило, что Борис Ельцин требовал у США предоставить Европу самой себе. По словам автора статьи Мэри Элизы, это означало отдать Европу Москве.

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