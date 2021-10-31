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Первый президент России Борис Ельцин требовал у Соединенных Штатов «предоставить Европу самой себе». То есть фактически оставить ее Москве, пишет издание Foreign Affairs. Автор публикации Мэри Элиза Саротт привела в качестве подтверждения короткую стенограмму разговора между Ельциным и Биллом Клинтоном, который на тот момент был президентом США.

На ней Ельцин заявил, что делами Европы должны заниматься европейцы, однако Клинтон предпочел отмолчаться в ответ на это заявление.

После настойчивых требований Ельцина и заявления о том, что в 90-х годах прошлого столетия Европа стала очень близкой к РФ, Клинтон все же ответил, что европейцам такое не понравится. Российский лидер резко встал и отметил, что встречу пора заканчивать, так как она слишком затянулась.

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