Аналитик Эрик Бест рассказал о главной проблеме США. Своё мнение он высказал в интервью Kupredu do minulosti.

Как считает журналист, в настоящее время западные страны занялись самоуничтожением, а США навязывают гегемонию. В США не могут допустить даже мысли о том, что их может обойти другое государство, не важно, в какой сфере – военной, политической или экономической.

Но, как указал Бест, в скором времени американцы могут захотеть покинуть свою страну. К этому моменту станет слишком поздно, так как границы будут закрыты. Это спровоцирует появление хаоса или тоталитарного режима. Бест отметил, что не может точно сказать, как будут развиваться события, но он уверен, что всё идёт именно по этому сценарию.

Также журналист указал, что причиной такого развития событий могут стать либо угрозы со стороны России или Китая, либо коронавирус. В итоге США грозит распад и появление нового государства.

Ранее политолог Анна Борщевская заявила, что Россия пытается вытеснить США в Южной Азии и на Ближнем Востоке. Она отметила, что интересы США в этих регионах слабеют.