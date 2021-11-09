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В ночь на вторник неизвестный дрон нанес мощный удар по резиденции главы правительства Ирака Мустафы аль-Казыми. Ночная атака достигла цели – в результате взрыва как минимум десять охранников получили серьезные ранения, а самом премьер-министру лишь чудом удалось выжить.

Портал «Свободная пресса», который рассказал об этом инциденте, отмечает, что в распоряжении Ирака нет эффективных средств противовоздушной обороны, поэтому даже резиденция главы правительства остается уязвимой перед ударами боевых дронов. Виновны в этом Соединенные Штаты. Именно они наложили для Ирака запрет на приобретение российских ЗРК С-400, но при этом не задействовали и свои комплексы ПВО.

Сейчас американцы кричат о теракте и активно ищут виноватого. Они уже заявили, что намерены оказать любую помощь Багдаду. Однако стоит отметить, что США тоже сильно заинтересованы в ликвидации Мустафы аль-Казыми. Ведь буквально на днях он заявил, что американским войскам пора бы уже покинуть Ирак и отправиться в родные пенаты.

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