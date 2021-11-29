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На совещании по вопросам национальной безопасности Беларуси глава государства Александр Лукашенко поручил командованию армии разработать план ответных действий на возможную агрессию НАТО. Он заявил, что у Минск сейчас имеет все возможности, чтобы «держать нос по ветру» и мгновенно отвечать на любые перемещения натовских войск.

Лукашенко отметил, что в настоящий момент еще рано задумываться о разворачивании дополнительных войск на границе с Польшей. Однако они будут привлечены сразу же, как только возникнет серьезная угроза. И буквально через три часа окажутся в той точке страны, в которой будет необходимо.

Командование армии должно разработать четкие планы противодействия вероятному противнику. Также от войск требуется вести наблюдение за натовскими силами и видеть любые изменения, которые могут оказаться признаками агрессии.

«Мы не разворачиваем — я таких указаний не давал — свою группировку вооруженных сил. Но видеть мы должны. И предвидеть все. Чтобы нам не устроили там на границе войнушку, а мы окажемся к этому не готовы», – подытожил президент Беларуси.

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