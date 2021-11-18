Единственная страна, которая может «дать отпор России» – это Великобритания, уверен журналист из Катара Айюба ар-Райми. В своей публикации в издании Al Jazeera он пояснил, что остальные страны Европы и Соединенные Штаты занимаются собственными проблемами и им не до РФ.

По словам журналиста, Франция и Германия точно не будут ввязываться в войну с Москвой пока у них меняются политические элиты. США хоть и делают громкие заявления по поводу РФ, больше сосредоточены на Китае в полной уверенности, что именно он является более опасным противником.

Между тем, миграционный и энергетический кризис, который якобы спровоцировала Россия, является предвестником возможной войны. И в ней противостоять РФ сможет только Великобритания. Она осталась единственной из всех стран, мощь которой позволяет дать отпор столь серьезному противнику.