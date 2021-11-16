Исключение Турции из программы F-35, после которого она все равно не отказалась от ЗРК С-400 «Триумф», означает, что российские комплексы заочно «уничтожили» хваленый американский истребитель, пишет издание Al Araby.

Авторы публикации отмечают, что и ранее страны Североатлантического альянса приобретали российские системы противовоздушной обороны. Делали это Словения и Хорватия, Греция и Болгария, однако почему-то именно действия Анкары в Вашингтоне посчитали личным оскорблением.

Эксперты считают, что раскол в отношениях произошел из-за слишком независимых действий президента Турции Тайипа Эрдогана. Он проигнорировал все предупреждения о недопустимости приобретения С-400 и заявил, что Анкара имеет право защищать свое воздушное пространство.

По мнению авторов публикации, сложившаяся ситуация стала заочной борьбой между российским и американским оружием. И тот факт, что США не намерены продавать Турции F-35, означает победу зенитно-ракетных комплексов С-400.