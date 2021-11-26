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Индекс “относительной боеспособности” лучших американских истребителей F-35 и F-22 стремительно снижается, поэтому США не сможет широко задействовать их в возможном вооруженном конфликте, сообщило издание Air Force Magazine.

Авторы пояснили, что этот самый индекс дает возможность понять, какие задачи способен выполнить истребитель при наличии технической поломки или отсутствии спецсредств для разведки или воздушного боя. Простые подсчеты позволили экспертам выяснить, что готовность F-35 находится на уровне 68,8 процента. Ситуация с F-22 выглядит еще хуже. Самолет готов к выполнению боевых задач всего на 50,81%.

Снижение боеспособности всех имеющихся в парке авиации американских ВВС самолетов составило за последний год всего 1 процент. Это совсем неплохо, однако на средний показатель повлияла хорошая готовность штурмовиков A-10 и другой устаревшей техники. Эти самолеты не смогут эффективно действовать против истребителей Китая и США, поэтому возможности Пентагона серьезно ограничены.

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