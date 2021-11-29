В январе наступающего года Германия намерена направить в США официальное письмо-заявку с просьбой о закупке истребителей F/A-18 Super Hornet и ударных самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Об этом сообщает международный портал Aeroflap. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Во время конференции по безопасности в Берлине 2021 вице-президент отделения Boeing Defense, Space & Security в Германии Михаэль Хостеттер заявил для СМИ, что письмо-заявка, которая будет стимулировать последующую продажу, скорее всего, будет отправлена в январе, вскоре после того, как новое правительство Германии полноценно приступит к своим обязанностям.

«Решение об отборе было принято AKK [министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр] в 2019 году, а сейчас формируется новое правительство. Правительство США, Бундесвер и «Боинг» – мы все вместе работаем над разработкой письма-соглашения, и я надеюсь, что это произойдет в краткосрочной перспективе, как только новое правительство будет у власти», – отметил Хостеттер.

В 2019 году министр Крамп-Карренбауэр одобрила закупку 30 истребителей Super Hornet и 15 истребителей РЭБ EA-18G. Люфтваффе хотят приобрести самолет, чтобы частично заменить свою старую модель Panavia Tornado, парк которой насчитывает 90 самолетов. Остальные будут заменены на истребители Eurofighter Typhoon.

В то время как «Супер Хорнеты» должны заменить многоцелевые истребители-бомбардировщики «Торнадо», «Гроулеры» заменят Tornado-ECR. Этот вариант предназначен для задач радиоэлектронной борьбы, в основном для подавления противовоздушной обороны противника.

Последнее является одной из основных задач, выполняемых EA-18G, для чего в фактически однотипном реактивном самолете, созданном на базе F/A-18F используются ракеты AGM-88 HARM (уже использовавшиеся на «Торнадо») в сочетании с РЛС AN/APG-79, блоками помех AN/ALQ-99 и приемниками AN/ALQ-218.

Ожидаемое в январе письмо-заявка служит хорошим предзнаменованием для Boeing, особенно после недавнего уведомления компании, что она не соответствует требованиям канадского проекта приобретения новых истребителей.

Власти Германии планируют начать закупку самолетов на замену Tornado с их фактической поставкой, начиная с 2025 года, чтобы гарантировать, что, когда последний Tornado выйдет из эксплуатации в 2030 году, не будет потери боевой мощи Люфтваффе.

Еще одна важная миссия, которую способны выполнять F/A-18, – это ядерное сдерживание, то есть они смогут использовать ядерные бомбы B61. В настоящее время это одна из основных обязанностей Германии как члена НАТО. Американские ядерные бомбы на этот случай хранятся на авиабазе Бюхель.

Германия даже рассматривала возможность приобретения F-35 из-за этой возможности, но в итоге остановила свой выбор на Eurofighter Typhoon, который эксплуатируется годами. Однако был поднят вопрос, может ли этот истребитель достаточно эффективно использовать ядерное оружие.

Поскольку несение и применение ядерного оружия было одной из основных миссий «Торнадо» (в рамках соответствующей программы НАТО), предстоящая замена этого потенциала имеет решающее значение для допуска Германии к ядерным средствам сдерживания. Берлин считает, что «Супер Хорнеты» отлично справятся с этой задачей.