Руководитель Генштаба Северного флота РФ адмирал Виктор Кравченко подтвердил ранее представленную информацию о столкновении подводной лодки «Курск» с американской АПЛ. Именно этот таран стал причиной гибели субмарины, отметил он.

Кремль никак не комментирует эту версию, так как с момента катастрофы прошел 21 год и для нового расследования необходимые очень серьезные доказательства. Однако стоит заметить, что Норвегия слишком уж резко отреагировала на высказанную адмиралом Вячеславом Поповым гипотезу. Вполне вероятно, что в Осло что-то знают именно об этой версии гибели Курса, пишет портал Avia.Pro.

Напомним, что Попов не сообщил, какая именно подлодка ВМС США участвовала в той трагедии. Он отметил, что у него слишком мало фактов, чтобы озвучивать такую информацию.