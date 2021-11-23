Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 1 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 1
Telegram 0

Руководитель Генштаба Северного флота РФ адмирал Виктор Кравченко подтвердил ранее представленную информацию о столкновении подводной лодки «Курск» с американской АПЛ. Именно этот таран стал причиной гибели субмарины, отметил он.

Кремль никак не комментирует эту версию, так как с момента катастрофы прошел 21 год и для нового расследования необходимые очень серьезные доказательства. Однако стоит заметить, что Норвегия слишком уж резко отреагировала на высказанную адмиралом Вячеславом Поповым гипотезу. Вполне вероятно, что в Осло что-то знают именно об этой версии гибели Курса, пишет портал Avia.Pro.

Напомним, что Попов не сообщил, какая именно подлодка ВМС США участвовала в той трагедии. Он отметил, что у него слишком мало фактов, чтобы озвучивать такую информацию.

Вам может понравиться

Подписчики раскритиковали певицу Глюкозу из-за фото в топе с глубоким декольте

Наталью Ионову, более известную как певица Глюкоза, подвергли критике из-за недавних фотографий, опубликованных на её странице в Instagram. Глюкоза предстала на фото в чёрном топе с глубоким декольте, шортах и
  • Анна
  • 23.11.2021
  • читать 1 минуту

Defense Express: Беспилотники Bayraktar Akıncı неуязвимы перед российскими системами ПВО

Киев скоро получит в свое распоряжение беспилотные аппараты Bayraktar Akıncı, с которыми не смогут справиться российские системы противовоздушной обороны, сообщил украинский портал Defence Express. Пишет “Военное дело“. Авторы публикации заявили,

Жители Донбасса избили ограбивших продуктовый магазин украинских десантников

Украинская армия продолжает нести небоевые потери на линии разграничения в Донбассе. На этот раз бойцы ВСУ пострадали от рук местных жителей, устроивших самосуд за ограбление продуктового магазина. Представитель НМ ДНР
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 ноября – облачно с прояснениями, до -1 °C | город Мытищи: погода, 23 ноября – переменная облачность, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 ноября – переменная облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 ноября – небольшой снег, до -1 °C | Королев: погода, 23 ноября – пасмурно, до 8 °C | Подольск: погода, 23 ноября – переменная облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 23 ноября – облачно с прояснениями, до 12 °C |