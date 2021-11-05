Определение точного происхождения коронавирусной инфекции является приоритетным направлением деятельности американской администрации. Такое заявление сделала Карин Жан-Пьер, представляющая пресс-службу Белого дома.

Она отметила, что США продолжают работать над версией, по которой коронавирус создавался Китаем как биологическое оружие. Данную информацию представила в своем новом докладе американская разведка.

По словам Жан-Пьер, администрация Соединенных Штатов продолжит требовать у Китая предоставления всех материалов по работе с коронавирусами в лаборатории Уханя. Она призывает Пекин пойти навстречу и не препятствовать расследованию.

Напомним, что Китай заявил о бесполезности поисков источников коронавируса. В Пекине отметили, что американские доклады не приблизят США к обнаружению средств борьбы с патогеном, а лишь запутают ученых, которые работают над его исследованиями.