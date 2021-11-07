Самопровозглашенная ЛНР страхуется от захвата собственных территорий и отправляет на линию фронта дополнительную бронетехнику, усиливая свои позиции. Портал Avia.Pro сообщает, что навстречу украинским войскам, которые пытаются создать обострение обстановки, отправилось сразу 83 танка.

Боевые машины ранее были обнаружены в ходе разведки с воздуха в районе населенного пункта Бугаевка. Именно оттуда их и отправили прямиком на фронт. При этом танки успели оттеснить украинских военных, пытавшихся прорваться через линию разграничения неподалеку от населенных пунктов Первомайское и Золотое-5.

Превосходящие силы защитников Луганска пока вынудили Киев отвести свою технику и вооружение от линии фронта. Однако он начал наносить удары по окрестностям поселков Бугаевка, Мирное и Круглик, где базируются танки и артиллерия ЛНР. Также вполне вероятно, что ВСУ готовят капкан для ополченцев.