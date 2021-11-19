Эсминцы-невидимки Zumwalt уже к 2025 году могут оснастить гиперзвуковыми ракетами, пишет американское издание «1945». Авторы публикации считают, что с таким оружием корабли смогут обеспечивать эффективное сдерживание Китая и России.

Аналитики отмечают, что использование гиперзвуковых ракет на стелс-кораблях, которые не обнаруживаются радарами и гидролокаторами, станет достойным ответом и РФ, и Китаю.

Также высказывается предложения использовать один из эсминцев для постоянного боевого дежурства. После оснащения гиперзвуковыми ракетами он вполне мог бы обеспечивать безопасность Тайваня, не подпуская к острову китайские корабли и самолеты.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «Военное дело», считают, что Zumwalt будет грозной силой для сдерживания потенциальных противников.

Напомним, что Соединенные Штаты периодически предлагают все новые и новые варианты использования своих невидимых кораблей. Все дело в том, что после их испытаний всплыло огромное количество недоработок, связанных и с двигателем, и с программным обеспечением, и с вооружением. Поэтому ВМС никак не решат, к чему приспособить столь «сырой» корабль.