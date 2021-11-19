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В прошедших военных учениях НАТО Castle Forge («Замковая кузница») американские истребители F-15E Strike Eagle отработали применение новых экспериментальных концепций развертывания и боевых операций, особо актуальные на фоне напряженности с Россией. Об этом пишет военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в интернет-издании «1945» (19FortyFive). Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

На этой неделе американские истребители завершили крупное учебное мероприятие в Европе, которое имело ощущение реальных операций из-за напряженности с Россией, сложившейся на границе с Украиной и в Черном море.

Во время учений Castle Forge 21 американские истребители F-15E Strike Eagle были отправлены в Грецию и провели большое количество учебных мероприятий с участием всех видов вооруженных сил Греции и других европейских вооруженных сил. F-15E прибыли из 336-й истребительной эскадрильи 4-го истребительного авиаполка с авиабазы  Сеймур Джонсон в Северной Каролине.

Месячные военные учения, прошедшие с середины октября до середины ноября, были разделены на две фазы.

На первом этапе F-15E проходили совместное обучение с ВВС, армией и военно-морским флотом Греции. Американская авиация осуществляла имитационные воздушные бои, комбинированные атаки и оборонительные воздушные операции, наземную и морскую поддержку, непосредственную авиационную поддержку и операции по нанесению высокоточных ударов в воздушной сфере.

«Когда дело доходит до доказательства неотъемлемой гибкости наших сил и подтверждения прочных партнерских отношений, которые у нас есть с НАТО союзниками в регионе Черного моря, Castle Forge оказались огромным успехом», – сказал генерал Джефф Харригиан, командующий ВВС США в Европе и Африке в пресс-релизе.

Во время второй фазы Castle Forge 21 F-15E летали в Болгарию и Румынию и работали с местными военно-воздушными силами, в том числе проводя операции в Черном море, которое в последнее время является спорным местом между силами НАТО и России.

Во второй половине учений Castle Forge 21 американские самолеты и экипажи должны были испытать новую концепцию, с которой экспериментируют ВВС США. Эта концепция называется Agile Combat Employment («Гибкое Боевое Применение») и направлена  на быстрое развертывание самолетов и обслуживающего персонала на передовых аэродромах для ведения борьбы с высокотехнологичными угрозами.

Основная предпосылка этой концепции состоит в том, что во время войны с почти равными противниками, такими как Китай и Россия, самолеты США станут главной мишенью на своих авиабазах. Таким образом, мерой противодействия этому выступает возможность быстро рассредоточить силы на небольших установленных или импровизированных аэродромах ближе к линии фронта, тем самым увеличивая их летальность и живучесть.

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