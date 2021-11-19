Ядерная война могла начаться уже трижды, но враждующим сторонам все же удалось сохранить хладнокровие и не отправить мир в эпоху термоядерной зимы. Эти примеры должны всегда помнить Соединенные Штаты, НАТО и Россия, чтобы не развязать последнее для человечества противостояние сейчас, написал автор издания «1945» Брент Иствуд.

Он пояснил, что впервые ядерные ракеты собирался запустить Советский Союза во время Карибского кризиса в 1962 году. Тогда подводная лодка ВМФ СССР осталась без связи с поверхностью, а ее экипаж, попавший под обстрел глубинными бомбами, счел, что война уже началась. Был отдан приказ подготовить ядерные ракеты к старту, однако в последний момент его все же отменили.

В 1979 году война могла начаться из-за ошибки спутниковых систем США, которые сообщили о ядерной атаке СССР. По приказу Пентагона баллистические ракеты уже были готовы к запуску, однако после проверки выяснилось, что Советский Союз не наносил удар по Соединенным Штатам.

В 1983 году НАТО провел учения Able Archer, в ходе которого отрабатывался ядерный удар по СССР. Не нужно говорить, что Союз во время этих маневров находился в полной готовности к ответному удару, держа палец на красной кнопке.

Иствуд, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», отмечает, что во всех трех примерах война могла начаться совершенно непреднамеренно, по случайности. Сегодня все враждующие стороны должны помнить о такой возможности.