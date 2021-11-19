Соединенные Штаты активно работали над боезарядом X-20 Dyna Soar, который должен был стать первой в мире управляемой баллистической ракетой. Однако подвела финансовая сторона вопроса, которая не дала успешно завершить проект, пишет американский портал «1945».

США согнали на свои полигоны множество немецких ученых, которые должны были разработать проект пилотируемой ракеты. Планировалось создать МБР, которая доставляла бы ядерный заряд на территорию РФ через космос. Причем управлять нею должен был живой человек.

Ему предлагалось ориентироваться на радиосигналы подводных лодок, которые отслеживали цель и передавали ее координаты. Сам пилот практически у самой цели катапультировался и его судьба особо никого не интересовала.

Компания Bell Aircraft Corporation занялась созданием пилотируемой ракеты, однако проект в случае реализации обошелся бы Пентагону слишком дорого. Поэтому его пришлось свернуть, так и не запустив ни одного тестового боезаряда.