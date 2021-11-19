Систему противоракетной обороны США можно уничтожить не только ударом российской гиперзвуковой ракеты, но и грамотно проведенной кибератакой, уверен военный эксперт американского издания «1945» Дэниэл Гур. Она пояснил, что ПРО является очень уязвимой перед таким воздействием.

Автор публикации сослался на результаты инспекции Пентагона, которая показала все уязвимости многих боевых систем. В том числе, и противоракетной обороны Соединенных Штатов. После проверки было принято решение путем создания новейших электронных приборов защитить систему от возможных кибератак.

Кроме того, Пентагон привлек IT-специалистов для разработки антивирусного программного обеспечения для систем ПРО. По словам автора статьи, вирусы и программы-шпионы не способны навредить оборонным комплексам, однако они замедляют их работу, создавая проблемы.