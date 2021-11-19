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В истребителе F-35 Joint Strike Fighter предусмотрен «режим зверя», который подразумевает нанесение ударов по наземным целям с использованием ракет «воздух-поверхность». Это делает самолет грозной силой в любом бою, уверен автор американского издания «1945» Брент Иствуд.

Он поясняет, что многие эксперты считают данный истребитель пятого поколения годным только для перехвата и уничтожения воздушных целей. Однако самолет является многоцелевым и наделен широкими возможностями. «Режим зверя» дает возможность задействовать до 10 тонн бомб и ракет, которые скрываются в полости крыльев.

В таком режиме истребитель фактически превращается в бомбардировщик, однако при этом он несколько теряет свойства малозаметности. Для атаки на наземные цели могут использоваться ракеты AIM-9X Sidewinder.

Эксперт, публикацию которого перевел портал “ПолитРоссия”, поясняет, что проблемы с малозаметностью в «режиме зверя» не имеют особого значения. Так как он активируется уже после того, как истребители уничтожают системы противовоздушной обороны.

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