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Следует отложить оценку «Арматы» до тех пор, пока она не будет развернута на границе с Украиной, где она может служить серьезным сдерживающим фактором и иметь шанс пройти испытания в потенциальных боевых действиях. Такое мнение высказал военный обозреватель «1945» (19FortyFive) Брент М. Иствуд. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Можем ли мы доверять русским, когда они говорят, что Т-14 «Армата» будет на вооружении к следующему году? Танки «Армата» должны появиться в большом количестве к 2022 году, но раньше у Т-14 были сбои в графике и его производство весьма дорого.

Armata T-14 была впервые продемонстрирована в 2015 году и тогда было заявлено, что собираются произвести 2300 единиц и развернуть их к 2020 году. Эта веха уже наступила. Между тем представители российского военного ведомства продолжают регулярно говорить что-то новое о будущем «Арматы».

Между тем, по вопросу с числом уже имеющихся танков Т-14 российские чиновники вводят в заблуждение. Сначала было заявлено, что 20 танков будут отправлены на испытания, а в этом году в войска поступят «еще 80 Т-14». Не так давно военное руководство заявило, что к концу 2021 года будет поставлено всего 20 единиц. По другой оценке, «опытно-серийная» партия Т-14 будет произведена только в 2022 году.

Т-14 имеет отменные характеристики, и, по общему мнению, будет впечатляющим. Низкий силуэт, что затрудняет обнаружение. Модульная стале-керамическая защита, а также взрывная реактивная броня «Малахит», являются серьезно усовершенствованной версией Т-90. Двигатель Т-14 мощностью 1500 лошадиных сил, что позволяет ему быть быстрее, чем Т-90.

Т-14 «Армата» имеет радиопоглощающее покрытие. На нем также установлена система активной защиты «Афганит» и есть возможности радиоэлектронной борьбы, чтобы сбивать с толку, обманывать, блокировать и даже сбивать вражеские снаряды, ракеты и боеприпасы с лазерным наведением. Экипаж из трех человек будет защищен отдельным броневым отсеком.

Следует просто отложить оценку «Арматы» до тех пор, пока она не будет развернута на границе с Украиной, где она может служить серьезным сдерживающим фактором и иметь шанс пройти испытания в потенциальных боевых действиях, пишет Иствуд.

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