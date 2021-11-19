Эксперты американского портала 19FortyFive отметили, что МиГ-21, разработанный в СССР, является одним из самых лучших и массовых сверхзвуковых истребителей за всю историю самолетостроения.

В материале отмечают, что данное воздушное судно было принято на вооружение 62 года назад, однако все еще производится и используется десятками стран. Эта боевая машина успела принять участие в самых различных вооруженных конфликтах, произошедших в африканском, ближневосточном и азиатском регионах. Наибольшую эффективность он продемонстрировал во время сражения ВВС Индии с авиацией Пакистана, где успешно сбивал другие истребители.

Авторы статьи добавляют, что МиГ-21 смог заложить стандарты для боевой авиации, которые действуют до сих пор. Он обладал высокой маневренностью и мог использовать управляемые ракеты, а скорость его полета превышала 2 Маха. В нем отсутствует современная электроника, однако он все еще может применяться для патрулирования воздушного пространства и уничтожения «чужаков».