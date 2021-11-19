Американские военные возглавляли только что завершившиеся самые значительные из ежегодных учений НАТО по ядерному сдерживанию в Европе. Об этом сообщает американское интернет-издание «1945» (19FortyFive). Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Во время учений Steadfast Noon («Устойчивый полдень») 2021 года американские, бельгийские, голландские, турецкие, немецкие, польские, чешские и итальянские боевые самолеты совершали имитацию как обычных, так и ядерных ударов на европейском театре военных действий с использованием ядерных бомб B61.

США хранят около 150 ядерных бомб B61 в пяти разных странах Европы.

В пресс-релизе НАТО отмечено, что Steadfast Noon – это рутинная, повторяющаяся учебная деятельность, не связанная с какими-либо текущими мировыми событиями. Государства-члены НАТО каждый год поочередно сменяются в качестве принимающей стороны, нередко это проводится совместно двумя странами. В этом году учения проходили в Италии.

Учения включали в себя тренировочные полеты и смоделированные атаки с двойной поддержкой истребителей-носителей ядерных бомб и обычных истребителей, а также поддерживающие их действия воздушных заправщиков и самолетов разведки и наблюдения. Однако с истребителей не сбрасывается никаких боевых боеприпасов, обычных или ядерных.

В прошедших учениях было задействовано несколько различных типов истребителей «двойного назначения», которые потенциально способны нести ядерное оружие либо выполнять миссии обычных истребителей. В их числе американские F-16 Fighting Falcon и F-15 Strike Eagle, бельгийские, голландские, польские и турецкие F-16, чешские JAS-39 Gripen, а также немецкие и итальянские Tornado.

Летом прошлого года руководство НАТО заявило, что из-за ухудшения условий безопасности и неопределенности в Европе НАТО нуждается в надежном и едином ядерном альянсе, чтобы справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами. Хотя конкретно не был назван «противник», но ясно предполагаемой целью этого заявления была Россия.

Лидеры НАТО, однако, также заявили, что «НАТО имеет долгую историю участия в ядерном разоружении и нераспространении. После окончания холодной войны НАТО резко сократила количество ядерного оружия, размещенного в Европе, и свою зависимость от ядерного оружия в стратегии НАТО».

Хотя после атак Хиросимы и Нагасаки в последние дни Второй мировой войны ядерное оружие не применялось, такие учения, как Steadfast Noon, имеют решающее значение в том немыслимом случае, когда разразится ядерная война. Если такое непредвиденное обстоятельство произойдет, пилоты, экипажи и обслуживающий персонал должны заранее точно знать, что им делать, поскольку системы связи, скорее всего, не будут полностью работоспособными.

Ядерное оружие, развернутое в воздухе, – это лишь один из аспектов ядерного сдерживания НАТО. США и Великобритания также могут размещать ядерные боеприпасы на подводных лодках и запускать их с помощью межконтинентальных баллистических ракет. Такой потенциал «ядерной триады» делает возможным наиболее мощное стратегическое ядерное сдерживание.

Ранее издание discover24 опубликовало перевод сообщения немецкого новостного портала RND о начале учений «Steadfast Noon».