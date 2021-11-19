Американский флот сейчас выглядит практически так же, как и российский в период распада СССР, заявил старший аналитик по оборонной политике США Джон Россомандо. В издании «1945» он рассказал, что ржавые корабли, увиденные на военно-морской базе Норфолк повергли его в настоящий шок.

Россомандо процитировал военного эксперта Криса Каваса, который назвал ВМС США «ржавеющим зрелищем». Специалист отметил, что корабли были покрашены, но лишь в некоторых местах. Остальные же шокировали целыми пятнами ржавчины.

По мнению Россомандо, корабли ржавеют из-за недостатка специально нанятых сотрудников для их покраски. Также коррозия является символом неправильного распределения оборонного бюджета. Пресс-секретарь ВМС Ричлин Айви назвала еще одной причиной коронавирусную инфекцию. Из-за нее корабли не могут заходить во все порты. В том числе и те, где ранее осуществлялась их покраска.

Автор публикации отметил также, что на ликвидацию ржавчины ВМС в 2014 году потратили около 3 миллиардов долларов. Однако победить коррозию им не удалось до сих пор.