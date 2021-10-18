Турция отправила на позиции сирийских правительственных сил беспилотный аппарат «Байрактар ТБ2», однако его атакующая миссия была сорвана зенитно-ракетным комплексом «Бук-М2Э», пишет портал Avia.Pro.

Беспилотники Bayraktar постоянно летают над сирийско-турецкой границей, однако в этот раз один из БПЛА сменил привычный курс и отправился по направлению к городу Серакиб. В этом населенном пункте базируются правительственные силы, поэтому не исключено, что дрон готовили для нанесения удара по ним.

Однако атаковать сирийцев беспилотнику не удалось. Комплексы «Бук-М2Э» идентифицировали его и быстро взяли на прицел. Поэтому оператор был вынужден отозвать ударный дрон. ЗРК российского производства хорошо известны как «убийцы Байрактаров», поэтому турецкие военные решили не рисковать.