У самых границ НАТО в Псковской области Россия проводит учения с использованием военно-транспортных самолетов Ил-76. Немецкий журналист Юлиан Репке в своей публикации в издании Bild написал, что так Москва готовится к нападению на Североатлантический альянс.

Каким образом столь шальная мысль закралась в голову Репке, пояснить сложно. Он написал, что его испугали даже обычные фотографии с маневров. Так как на транспортный самолет РФ установила пулемет и не предназначенные для Ил-76 авиабомбы.

Данная публикация, которую представило информационное агентство «РИА Новости», показывает, насколько сильно Запад заболел русофобией. Недавно свои страхи по поводу возможного нападения РФ транслировал в интернет блогер из Финляндии, сейчас это делает немецкий репортер.

Минобороны РФ отметило, что в ходе учений действительно отрабатывались навыки стрельбы из авиационной пушки ГШ-23 и крепления учебных бомб П-50Т, но с таким вооружением вряд ли можно развязать войну. Россия регулярно напоминает европейцам об отсутствии у нее агрессивных планов. Но странам НАТО гораздо выгоднее верить в то, что РФ рано или поздно начнет наступление на них.