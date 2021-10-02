В соцсети WeChat, действующей на территории КНР, пользователи высоко оценили здоровье Владимира Путина, российского лидера, назвав его секс-символом планеты.

По мнению многих китайцев, глава российского государства является желанным женихом не только для немалого числа россиянок, но и жительниц множества других стран. Они отмечают, что 69-летнему Путину удается поддерживать прекрасное состояние благодаря любви к спорту. Поэтому при желании иметь такое же здоровое тело в его возрасте, следует обязательно регулярно выполнять физические упражнения.

Граждане Китая также вспомнили о русской бане. По их мнению, речь идет о месте, в котором русские бьют друг друга веником, получая от этого море удовольствия. В СМИ напоминают, что российский лидер нередко поражает окружающих своим отменным здоровьем. Например, в прошлом месяце он провел отпуск в Сибири, где гулял по тайге и жил в палатке.