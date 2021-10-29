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Глава партии ЛДПР прокомментировал ситуацию с депутатом от Компартии Валерием Рашкиным, который попался на незаконной охоте с убитым лосем. Владимир Жириновский заявил, что коммунисту нужна беспрерывная борьба, однако в России сейчас отсутствуют подходящие для него условия.

Также лидер ЛДПР отметил, что инцидент может оказаться «выгодным» для главы КПРФ Геннадия Зюганова, собравшего команду из сплошных радикалов.

В качестве лучшего наказания для Рашкина Жириновский предложил заставить его «сожрать целиком эту косулю или лося. Пока не закончит — не выпускать».

Также глава ЛДПР заявил, что предупреждал коллегу о последствиях его действий, но тот не отреагировал.

«Он все равно «прет, как слон или медведь», – пояснил Жириновский.

Напомним, что Валерий Рашкин попался правоохранителям в Саратовской области. В багажнике автомобиля депутат Госдумы восьмого созыва вез убитого на охоте лося.

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