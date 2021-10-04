В испанской Кантабрии на остановках общественного транспорта появилась социальная реклама, направленная на решение проблемы проституции. В ней упоминались и девушки из РФ, что вызвало возмущение российских граждан.

У испанского посольства собралось достаточно много людей, которые организовали акцию протеста. В ней принял участие и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, поддержавший протестующих. Он произнес короткую, но пламенную речь, в которой обратился к представителям дипмиссии:

«Зря прячетесь за шторки. Когда у вас война, русские приезжают вас спасать. Пусть вечером у вас пропадет аппетит», – пожелал испанцам Жириновский.

Свое недовольство российские пользователи высказали и в социальных сетях. Также к ним присоединились и возмущенные дипломаты. Поэтому испанская стороны была вынуждена извиниться и пообещать убрать порочащую россиянок рекламу.