Олег Салюков, генерал армии РФ, в рамках беседы с журналистами «Красной звезды» отметил, что уже в грядущем году должна начаться закупка новых пистолетов «Удав» для российских военных.

Согласно его словам, в вооруженные силы России будет поставляться специальная комплектация оружия, включающая в себя указатели цели, глушитель и светодиодный фонарик. Новинка обладает повышенными эргономическими параметрами и ресурсом ствола, а также демонстрирует высокую точность и кучность стрельбы. Ожидается, что именно она заменит пистолет Макарова.

Российский военный добавил, что войска также получат множество других новейших образцов огнестрельного вооружения. Прямо сейчас в армию поступают современные автоматы АК-12. Бойцы начали активно осваивать это оружие в рамках проводящихся в армии боевых подготовок. В скором времени планируется также принять на вооружение новую снайперскую винтовку Чукавина.