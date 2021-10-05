После сбоя в работе крупных западных соцсетей и мессенджеров, случившегося 4 октября, Мария Захарова, представитель МИД РФ, отметила, что в стране следует продолжать развивать свои технологи информации и связи.

Согласно ее словам, подобные отключения могут произойти в любую минуту, если учитывать процессы, происходящие на территории Соединенных Штатов. Произошедшее является доказательством того, что в России необходимо развивать информационную безопасность, о которой регулярно говорят власти.

Дипломат отметила, что американские соцсети и приложения не работали в течение нескольких часов, что для многих их пользователей стало сильным ударом, ведь многие из них применяют данные системы как для общения с людьми, так и для ведения собственного дела. Захарова отметила, что это не тысячи, а миллионы людей и организаций по всему свету, которые торгуют и предлагают свои услуги через подобные сервисы.