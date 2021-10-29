Киев пересек одну из наиболее важных красных линий на Донбассе, применив беспилотные аппараты Bayraktar TB2. Мало того, он даже не попытался скрыть этот факт, хотя некоторая путаница все же возникла. Сперва в Генштабе ВС признали, что использовали «Байрактар» и выложили видео, потом глава Минобороны Андрей Таран заявил, что это был фейк, а затем и само высказывание Тарана назвали фейком, свалив все на знаменитых «русских хакеров».

В результате получается, что беспилотник все же был использован. Хотя запрет на применение БПЛА был оговорен даже не в Минских соглашениях, а на год раньше. При этом ОБСЕ делает вид, что ничего не происходит, а Запад лишь деликатно напоминает, что так делать нельзя.

Наказание для Киева за грубейшее нарушение правил прекращения огня вряд ли последует – это уже ясно. Соединенные Штаты дали ему отмашку начинать эскалацию, поэтому Европа вряд ли станет вмешиваться или вводить какие-то санкции. Вот если Народная милиция вдруг вздумает отбить обратно село Старомарьевку, которую захватили ВСУ, тогда вся западная клика дружно взвоет и пойдет придумывать санкционные меры для России, которая и вовсе в конфликте не участвует.