читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев пересек одну из наиболее важных красных линий на Донбассе, применив беспилотные аппараты Bayraktar TB2. Мало того, он даже не попытался скрыть этот факт, хотя некоторая путаница все же возникла. Сперва в Генштабе ВС признали, что использовали «Байрактар» и выложили видео, потом глава Минобороны Андрей Таран заявил, что это был фейк, а затем и само высказывание Тарана назвали фейком, свалив все на знаменитых «русских хакеров».

В результате получается, что беспилотник все же был использован. Хотя запрет на применение БПЛА был оговорен даже не в Минских соглашениях, а на год раньше. При этом ОБСЕ делает вид, что ничего не происходит, а Запад лишь деликатно напоминает, что так делать нельзя.

Наказание для Киева за грубейшее нарушение правил прекращения огня вряд ли последует – это уже ясно. Соединенные Штаты дали ему отмашку начинать эскалацию, поэтому Европа вряд ли станет вмешиваться или вводить какие-то санкции. Вот если Народная милиция вдруг вздумает отбить обратно село Старомарьевку, которую захватили ВСУ, тогда вся западная клика дружно взвоет и пойдет придумывать санкционные меры для России, которая и вовсе в конфликте не участвует.

Вам может понравиться

Эрмитаж пожаловался в прокуратуру на петербуржца, повесившего свой портрет в галерее

Сотрудники Эрмитажа отправили жалобу в прокуратуру на жителя Петербурга, решившего разместить собственный портрет на одной из стен Военной галереи. Представители музея отметили, что правоохранителям следует провести проверку в отношении посетителя

NetEase: Китай расстроил Россию возможностями своего истребителя J-20

Китайский истребитель J-20 поднялся на высоту в 30 километров и превзошел по этому параметру российский Су-57. Авторы издания NetEase с гордостью заявляют, что это расстроило Москву, так как несмотря на

Soha: российские пилоты сорвали разведывательную операцию ВВС США над Чёрным морем

Российские военные помешали американскому самолёту шпионить за Крымом. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание Soha. Согласно опубликованной информации, США попытались осуществить новую провокацию в районе Чёрного моря. Так,
  • Анна
  • 26.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 11 °C | город Мытищи: погода, 29 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 октября – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 октября – небольшая облачность, до 7 °C | Королев: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Армавир: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 12 °C |