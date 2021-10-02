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В Сети появился видеоролик с истребителем KF-21 Boramae, опубликованный Минобороны Южной Кореи. Представители Агентства оборонных разработок, подчиняющегося ведомству, заявили, что это только анимация, не имеющая никакого отношения к реальном самолету.

Напомним, что южнокорейский «Ястреб» способен разгоняться до скорости в 1,81 Маха и преодолевать почти три тысячи километров, не требуя дозаправки. Самолет оснащается двумя американскими двигателями General Electric F414-GE-400K. Авионика, радар с активной фазированной решеткой, электронная система управления изготавливаются на предприятиях Южной Кореи.

В Минобороны рассказали, что истребитель будет отнесен к поколению 4++, поэтому вполне сможет сыграть важную роль для обороноспособности страны в войнах будущего.

Стоит упомянуть, что KF-21 называют в числе наиболее вероятных конкурентов российского истребителя пятого поколения Су-75, который должен совершить первый полет через два года.

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