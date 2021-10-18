Япония сделает все возможное, чтобы уже сейчас подписать мирный договор с Россией, а не оставлять эту проблему потомкам, заявил генсек Кабмина страны Хирокадзу Мацуно. Он также отметил, что Токио намерен продолжить работу над возвращением Курильских островов.

По словам Мацуно, в настоящий момент базовым документом для Токио является советско-японская декларация, подписанная в 1956 году. Несмотря на то, что прошло уже 65 лет, мирный договор так и не был заключен. Поэтому руководство страны осознает значимость декларации.

Генсек Кабинета министров также заявил, что правительство намерено работать на решением проблемы Курил. Он напомнил соглашение 2018 года, а также другие документы по этому вопросу, которые будут приняты за основу для дальнейшей деятельности.

Напомним, что Япония продолжает считать Курильские острова своей территорией. Россия вообще не видит предмета спора и не ведет никаких переговоров по возвращению территорий.